В Орловской области запустили бот по льготным лекарствам

28.1.2025 | 17:00 Медицина, Новости

Он работает в «Телеграме».

Фото: ИА «Орелград»

Чат-бот собирает необходимую информацию от каждого пользователя, который обратится за помощью. Затем она переправляется в Департамент здравоохранения Орловской области.

После этого с пользователем связывается специалист — чтобы помочь в решении конкретного вопроса.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти по ссылке и запустить сервис.

Напомним, тема нехватки льготных лекарств всегда оставалась для орловцев актуальной, однако последние несколько месяцев особенно обострилась — и постоянно поднимается в публичном пространстве. На днях тема с поставками препаратов для больных сахарным диабетом обсуждалась на заседании комитета областного совета по здравоохранению.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования