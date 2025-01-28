В Орловской области запустили бот по льготным лекарствам

Он работает в «Телеграме».

Чат-бот собирает необходимую информацию от каждого пользователя, который обратится за помощью. Затем она переправляется в Департамент здравоохранения Орловской области.

После этого с пользователем связывается специалист — чтобы помочь в решении конкретного вопроса.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти по ссылке и запустить сервис.

Напомним, тема нехватки льготных лекарств всегда оставалась для орловцев актуальной, однако последние несколько месяцев особенно обострилась — и постоянно поднимается в публичном пространстве. На днях тема с поставками препаратов для больных сахарным диабетом обсуждалась на заседании комитета областного совета по здравоохранению.

ИА «Орелград»