Мезенский лицей открыли после капремонта

28.1.2025 | 16:37 Новости, Образование

Церемония прошла в Орловском муниципальном округе сегодня.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

На открытии присутствовали уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Обновление обошлось примерно в 64 миллиона рублей. Были отремонтированы кровля и фундамент, полотки, входные группы, лестницы и крыльцо. Цоколь и фасад облицевали специальными отделочными материалами.

Внутри здания лицея заменили системы отопления и водоснабжения, привели в порядок пищеблок и спортивный зал. Для учащихся закупили мебель, современное оборудование, а также новые книги. Книжный фонд обновили примерно на 2 миллиона рублей.

Капитальный ремонт проводился впервые с открытия лицея (оно состоялось в 1963-м году). Сейчас здесь обучаются 379 детей и работают 45 человек (в том числе, 27 педагогов).

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования