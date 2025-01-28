Мезенский лицей открыли после капремонта

Церемония прошла в Орловском муниципальном округе сегодня.

На открытии присутствовали уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Обновление обошлось примерно в 64 миллиона рублей. Были отремонтированы кровля и фундамент, полотки, входные группы, лестницы и крыльцо. Цоколь и фасад облицевали специальными отделочными материалами.

Внутри здания лицея заменили системы отопления и водоснабжения, привели в порядок пищеблок и спортивный зал. Для учащихся закупили мебель, современное оборудование, а также новые книги. Книжный фонд обновили примерно на 2 миллиона рублей.

Капитальный ремонт проводился впервые с открытия лицея (оно состоялось в 1963-м году). Сейчас здесь обучаются 379 детей и работают 45 человек (в том числе, 27 педагогов).

ИА «Орелград»