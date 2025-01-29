Орловское строительство отстало от графика

Более 20 процентов строители уступают себе самим прошлогодним.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2024 года составил 23,1 миллиарда рублей, или 77,3 процента, в сопоставимой оценке, к аналогичному периоду 2023 года. Непосредственно в ноябре 2024 года строители освоили ровно 2 миллиарда рублей, или всего 67,2 процента к соответствующему месяцу прошлого года. Такие данные приводит Орелстат.

«С начала 2024 года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 7,394 миллиарда рублей, что меньше объема прошлого года на 22,6 процента (в сопоставимых ценах), – информируют статистики. – Из числа введенных в действие в январе-ноябре 2024 года зданий 95,7 процента составляют здания жилого назначения».

Сообщается, в частности, что в январе-ноябре 2024 года орловскими организациями и индивидуальными застройщиками было построено 4259 квартир и в целом введено в эксплуатацию 339,3 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. В городах и поселках городского типа построено 169,3 тысячи квадратных метров жилья, в сельской местности – 170 тысяч квадратных метров. Между тем правительство Орловской области прогнозировало, что в целом за 2024 год объем строительных работ составит 35,5 миллиарда рублей, или 107,8 процента в действующих ценах и 101,7 процента в сопоставимых к уровню 2023 года.

Для сравнения: по виду экономической деятельности «Строительство» в 2023 году объем выполненных работ составил 32,9 миллиарда рублей, что к уровню 2022 года составило 88,5 процента в сопоставимых ценах. Напомним, недавно областные власти представили прогноз социально-экономического развития Орловской области до 2042 года. Согласно ему, за весь прогнозный период, то есть за 2024-2042 годы, в регионе будет выполнено строительных работ в целом на сумму 1,425 триллиона рублей, в том числе в 2042 году – на 133 миллиарда рублей, что на 72,4 процента, в сопоставимых ценах, превысит объем 2024 года. Впрочем, судя по текущей статистике, строители пока отстают от оптимистичных прогнозов.

ИА «Орелград»