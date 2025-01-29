Конкурс «Пусть память книга оживит» проведут на Орловщине

О проведении конкурса объявил профильный парламентский комитет.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, в ходе январской сессии будет дан старт празднованию на территории региона 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, профильный комитет по образованию, спорту, культуре и туризму объявил о проведении конкурса «Пусть память книга оживит». На сессии облсовета планируется официально утвердить положение о нем. «Конкурс организуется в целях формирования у жителей Орловской области чувства патриотизма и гордости за подвиги защитников Отечества, сохранения исторической памяти, а также развития и продолжения литературных традиций Орловского края», – уточнили в парламентской пресс-службе.

Организатором выступит Орловский областной Совет народных депутатов. В конкурсе смогут принимать участие авторы и авторские коллективы, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Орловской области. Предусмотрены две номинации. Первая – «Ратная слава Орловского края», в ней могут принять участие издания авторов, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Вторая номинация называется «Сохранение и популяризация культурного кода Орловщины». Здесь жюри оценит издания авторов, посвященные различным аспектам жизни региона в его прошлом, настоящем и будущем. Это должны быть издания, направленные на воспитание исторической памяти и преемственности поколений. На конкурс автор или авторский коллектив могут представить не более одного издания. Не принимаются издания, выпущенные тиражом менее 50 экземпляров и объемом менее одного авторского листа.

Также не примут издания, не соответствующие тематике конкурса, содержащие провокации по отношению к каким-либо группам людей или персоналиям, призывы к насилию, разжиганию межнациональной розни, свержению государственной власти, политическую, религиозную и прочую пропаганду, ложную информацию, клевету, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения. Издания, нарушающие авторское право, также останутся вне конкурса.

ИА «Орелград»