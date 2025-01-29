Под Орлом деревня погружается во тьму

Уже полгода местные жители испытывают серьёзные проблемы с электроснабжением.

Пока ситуация только усугубляется.

В «Народный фронт» обратились жители деревни Маслово, которая находится в Орловском муниципальном округе.

Проблемы появились осенью минувшего года в домах на двух центральных улицах населённого пункта. В электросети начали происходить постоянные скачки — свет не выключался вовсе, но постоянно мигал. По словам орловцев, они обращались и в администрацию, и в энергоснабжающую организацию. Однако пока это ни к чему не привело.

Со временем всё не улучшилось, а ухудшилось. В последнее время электричество стало пропадать на длительный срок — несколько раз его отключали на половину дня или на целые сутки. При этом отсутствие электроэнергии приводит к отключению устройств для водоснабжения и отопления.

Однако больше всего жителей деревни беспокоит «мигающий» свет — ведь скачки могут привести в негодность дорогостоящие электроприборы, например, компьютеры и холодильники, а также стать причиной пожаров. Пока что с этой проблемой орловский штаб «Народного фронта» обратился в прокуратуру.

ИА «Орелград»