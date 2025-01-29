В Ливнах избрали нового главу горсовета

Им стала Ирина Кулаковская.

Избрание произошло на первом в этом году заседании Ливенского городского Совета депутатов. Об этом сообщает «Принт-ТВ».

Напомним, предыдущая глава горсовета Ливен Елена Конищева ушла в отставку по собственному желанию. Однако она продолжит свою работу в качестве «рядового» депутата.

Кулаковская родилась в 1975-м году. Окончила Орловский государственный университет (в 2001) и столичную «Российскую академию народного хозяйства и государственной службы» (в 2017). Орловчанка является директором городского «Центра социального обслуживания населения».

В горсовете Ливен она представляет «Единую Россию» и входит в состав комиссии по экономическим вопросам, бюджету и финансам.

ИА «Орелград»