В Орле жильцы «Самолёта» жалуются на плачущий лифт

Проблему не хочет решать ни застройщик, ни управляющая компания.

О своей проблеме «Орёлграду» рассказали жильцы дома по улице Комсомольской, 269-А. Это девятиэтажный дом, известный как «Самолёт» и построенный в 2023-м году. В данный момент он находится на гарантии застройщика («СТС-Групп») и на обслуживании «Управляющей компании Иннова».

Проблема, которая мучает жильцов дома — нестабильная работа лифта. В подъёмном устройстве часто появляется вода. Возможно, по этой причине лифт постоянно ломается.

Например, на минувшей неделе он выходил из строя каждый день. В один из дней лифт не работал три раза.

«На все жалобы в УК и обращения к застройщику — полное игнорирование. Ответ один — это не наши проблемы, лифт исправен», – рассказали жильцы.

Также они обращались в Роспотребнадзор и прокуратуру. Однако дальнейшие разбирательства пока оказались орловцам не по плечу. «У нас нет таких средств, на проведение экспертизы и подачу в суд», – признались они.

Между тем, проблема остаётся актуальной. Орловцы опасаются, что коммунальная проблема станет угрозой для чьей-то жизни и здоровья. В доме проживают много детей.

Как уточнили собеседники «Орёлграда», вначале в доме текла и кровля, что привело к затоплению девятого этажа, однако сейчас эту ситуацию исправили.

ИА «Орелград»