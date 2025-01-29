Врачи «Скорой» вызвали МЧС, чтобы донести больного до машины

Об этом сообщили в Управлении ведомства по Орловской области.

Эпизод имел место накануне в Ливнах на улице Капитана Филиппова. Вызов поступил в 16 часов 42 минуты.

Транспортировать мужчину в автомобиль «Скорой помощи» помогли сотрудники 7-й пожарно-спасательной части. Об этом рассказали в пресс-службе орловского УМЧС по итогам дежурных суток.

Как правило, такие случаи происходят, когда больной не может передвигаться самостоятельно, но при этом имеет значительный вес.

Всего за сутки орловское Управление МЧС отправило сотрудников на шесть поступивших сигналов. Практически все выезды пришлись на пожары.

ИА «Орелград»