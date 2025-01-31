Повышение жилищной платы ожидает жителей Орла

Новые расценки вступят в силу с 1 февраля 2025 года.

С 1 февраля 2025 года в Орле возрастет размер платы за текущий ремонт общего имущества, содержание общего имущества за управление многоквартирным домом. Напомним, решение об этом в конце прошлого года приняли депутаты орловского горсовета, а в последних числах декабря свою лепту добавила администрация областного центра. Кстати, именно она инициировала повышение, и после решение депутатов внесла соответствующие изменения в собственное постановление «О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах».

Так, с 1 февраля размер ежемесячной платы за содержание общедомовых инженерных сетей в домах с канализацией, холодным и горячим водоснабжением будет увеличен с 1,119 до 1,176 рубля на 1 квадратных метр общей площади помещений, за уборку придомовой территории – с 2,566 до 2,697 рубля на 1 квадратный метр общей площади помещений. Интересно, что мэрия изменила и само название постановления, которое не менялось до этого на протяжении почти 12 лет.

Теперь название документа звучит так: «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения». Тем самым власти уже в названии уточнили, что утвержденные тарифы касаются не всех собственников и нанимателей жилья, а только тех, кто сам не определился с размером указанной платы.

«Главное слово в решении этого вопроса по-прежнему принадлежит собственникам квартир, – сообщала по данному поводу пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов. – Размер этой платы (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) определяется по решению общего собрания собственников жилых помещений. В тех случаях, когда собственники жилья не проводят собрания для решения этого вопроса, муниципалитет обязан устанавливать размер такой платы».

По информации заместителя мэра Орла Алексея Степанова, озвученной им перед парламентариями, размер платы за ремонт и содержание жилого помещения в городе составит 18,27 рубля – по благоустроенной квартире с лифтом, центральным горячим водоснабжением, ванной и природным газом. Чиновник заверил, что даже такая плата останется одним из минимальных значений по ЦФО, а во всех коммунальных платежах доля оплаты услуг по содержанию жилого помещения составит 15 процентов. по подсчетам мэрии, содержание типовой «однушки» поднимется с 573 до 602 рублей, «двушки» – с 904 до 950 рублей, «трешки» – с 1147 до 1206 рублей.

ИА «Орелград»