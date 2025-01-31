Орловские налоговики стали охотнее регистрировать бизнес

Количество отказов в регистрации сократилось по сравнению с предыдущим годом.

В Орловской области в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 5 процентов снизилось количество отказов в государственной регистрации бизнеса. По данным регионального Управления ФНС России, за минувший год сотрудники ведомства приняли и рассмотрели 509 комплектов документов на создание юридического лица. Из них только в 12,5 процентах случаев приняты решения об отказе в государственной регистрации. В этом отношении динамика изменилась в лучшую сторону.

«Основными причинами принятия отрицательных решений являются: несоответствие представленных учредительных документов установленным требованиям, заполнение форм заявлений без соблюдения требований к оформлению документов, а также неверное заполнение сведений об адресе», – пояснили в областной налоговой службе.

Снижение числа отказов может быть связано с использованием заявителями ведомственного сервиса «Прозрачный бизнес». Он позволяет избежать досадных ошибок при заполнении документации и тем самым автоматически снижает риск получения отказа. Сами налоговики рекомендуют пользователям использовать данный сервис. В частности, он предлагает руководителю и учредителю проверить отсутствие ограничений участия в юридических лицах и реестре дисквалифицированных лиц, а юридический адрес – на принадлежность к адресу массовой регистрации.

Кроме того, на сайте ФНС работает сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Он помогает подготовить заявления о регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, внесении изменений или прекращении деятельности с соблюдением тех обязательных требований, которые предъявляются к оформлению подобных документов.

«Также сервис при заполнении заявления автоматически проверит юридический адрес на соответствие Федеральному информационному адресному реестру, а коды экономической деятельности на соответствие актуальному Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, – добавили налоговики. – Управление рекомендует при подготовке документов использовать сервисы сайта ФНС России для минимизации риска вынесения отказов в государственной регистрации».

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что на сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано более 1,2 тысячи новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Кроме того, на территории региона работают свыше 40 тысяч самозанятых. За 11 месяцев 2024 года налоговые поступления от субъектов МСП составили 4,2 миллиарда рублей против 3,1 миллиарда рублей за аналогичный период 2023 года.

ИА «Орелград»