Безопасность воды оценили во Мценске

Местная питьевая вода практически не нуждается в обеззараживании.

Опубликованы результаты исследований проб питьевой воды из подземных источников водоснабжения МУП «Водоканал» города Мценска, проведенных в третьем квартале 2024 года. Согласно им, качество подземных артезианских вод соответствует требованиям СанПиН. Это позволяет местному водоканалу отказаться от применения дорогостоящих технологий водоподготовки. Обеззараживание питьевой воды перед ее подачей в распределительную сеть также не требуется, поскольку качество питьевой воды соответствует санитарно-микробиологическим требованиям.

Такие данные приведены в постановлении администрации райцентра, которая утвердила новую схему водоснабжения города, рассчитанную на 10 лет вперед. В документе, правда, отмечено, что на период весеннего паводка и непредвиденные случаи природного или антропогенного характера возможно временное ухудшение санитарно-микробиологических показателей питьевой воды в подземном горизонте из-за его слабой защищенности. В этих случаях предусмотрено хлорирование резервуаров и сети раствором гипохлорита натрия.

«Периодическое внесение в резервуары раствора гипохлорита натрия, как временная мера, ненадежна и не обеспечивает непрерывный дезинфицирующий эффект, – отмечают в администрации Мценска. – Качество питьевой воды напрямую зависит от состояния трубопроводов. Основная часть сетей водоснабжения выполнена из стальных труб, которые не имеют должной защиты от внешней и внутренней коррозии. Соответственно при прохождении воды по трубам в ней растет содержание железа. Таким образом, происходит вторичное загрязнение воды».

Насосные станции Мценска представлены станциями 1-го и 2-го подъема, которые располагаются непосредственно на артезианских скважинах. В состав оборудования входят всасывающие трубопроводы и отводящие напорные трубопроводы, насосные агрегаты. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает каждая станция.

Учитывая, что эксплуатация и обслуживание большинства водозаборных сооружений производится с 1950 годов, износ основных фондов, по оценкам местных властей, составляет в среднем около 90 процентов. Кстати, в утвержденной мэрией схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкции водозаборных узлов. К слову, в 2023 году объем забора воды в городе составил 4 811 018 кубометров.

ИА «Орелград»