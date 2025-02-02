В Орловской области расширили комиссию по АПК

Как и прежде, комиссия будет решать вопросы поддержки аграриев.

Департамент сельского хозяйства внес изменения в положение о комиссии по реализации государственных программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». Как следует из преамбулы документа, изменения внесены в целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном состоянии. В частности, состав комиссии расширен с 12 до 14 человек.

Ее председателем утверждена Елена Суровцева, член правительства Орловской области и руководитель департамента сельского хозяйства. Заместителем председателем комиссии является Светлана Шолохова, начальник управления государственной поддержки АПК и инфраструктуры села. В состав комиссии включены и другие работники указанного департамента. Согласно внесенным поправкам, в число их задач внесено «согласование реестров потенциальных заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов». Приказ департамента вступил в силу со дня его официального опубликования.

Развитие агропромышленного производства в Орловской области объявлено стратегической целью. Так, на ближайшие два десятилетия ставится задача по увеличению объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, в том числе для обеспечения импортозамещения в отношении мяса, молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной продукции.

Достижение поставленной цели планируется за счет реализации ряда задач через механизм государственных программ Орловской области, а также участия в федеральных программах, грантах, конкурсах и проектах, в том числе с паритетным финансированием из регионального и местного бюджетов. В частности, правительство региона поставило задачу формировать и развивать интегрированные связи в АПК, позволяющие эффективно взаимодействовать между отраслями, гарантированно реализовывать произведенную продукцию.

«Оптимизация структуры посевных площадей является существенным фактором повышения эффективности растениеводства, – говорится в материалах правительства региона. – В перспективе планируется оптимизировать структуру посевных площадей в Орловской области следующим образом: увеличить долю зернобобовых культур до 8 процентов, картофеля и овощей – до 5 процентов».

В регионе продолжится работа по развитию семеноводства, направленная на воссоздание условий для работы элитно-семеноводческих хозяйств во взаимодействии с научно-исследовательскими учреждениями. В планах также – обеспечение сортового и семенного контроля, проведение сортообновления, укрепление материально-технической базы, в том числе обновление и увеличение парка сельскохозяйственной техники.

ИА «Орелград»