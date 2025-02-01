Орловских чиновников обвинили в опасном бездействии

Администрация Свердловского района не определила места накопления отходов I и II классов опасности.

Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд, действуя в интересах неопределенного круга лиц. Претензии были предъявлены администрации Свердловского района. Надзорный орган обвинил ее в незаконном бездействии. Подаче иска предшествовала прокурорская проверка, проведенная в рамках надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Из иска следует, что в действиях, точнее бездействии администрации Свердловского района выявлены нарушения требований указанного законодательства. По мнению надзорного органа, выразились они в непринятии мер по созданию мест накопления отходов I и II классов опасности. Согласно информации администрации Свердловского района, на территории района действительно «отсутствуют места накопления отходов I и II классов опасности, образующиеся от жителей муниципального образования». Не внесены они и в муниципальный реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Поясним, что к указанным опасным отходам относятся, например, термометры, люминесцетные и энергосберегающие лампы, которые содержат ртуть и широко используются потребителями в быту. Вероятно, отработавшие свое лампы иградусники местные жители выбрасывают на обычные «мусорки». Между тем, законодательство требует, чтобы они принимались на специализированных площадках для их последующей утилизации. Отсутствие таких мест в прокуратуре назвали нарушением, которое, в свою очередь, ведет к нарушению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.

Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, представитель ответчика в судебном заседании согласилась с тем, что администрация района должна создать места накопления отходов I и II классов опасности. И заявила, что такие меры уже принимаются: с ее слов, заключен договор на приобретение контейнеров, определено место расположения контейнера в соответствии с СанПиНом. Поэтому она суд просила в удовлетворении административных исковых требований отказать.

Однако суд решил удовлетворить иск Орловского природоохранного прокурора, посчитав, что его требования законны и обоснованны. Ведь на территории Свердловского района органами власти до сих пор не определены места накопления отходов I и II классов. А местные жители не проинформированы о том, куда можно сдать старые ртутные лампы. Договоры об оказании услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию чрезвычайно опасных отходов со специализированной организацией также пока не заключены.

Все это, по мнению суда, свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией Свердловского района своих обязанностей. Бездействие чиновников признали незаконным и обязали их организовать работу по определению мест сбора опасных отходов. Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»