Директора орловского музея будут судить за падение ребенка

1.2.2025 | 10:18 Важное, Новости, Происшествия

Из-за халатности был причинен тяжкий вред здоровью.

Фото: СУ СК России по Орловской области

О завершении расследования уголовного дела сообщает СУ СК России по Орловской области. В феврале 2023 года в оперативное управление краеведческого музея Мценска была передана детская площадка сквера Фета. На руководство была возложена обязанность контролировать состояние оборудования. Директор допустила эксплуатацию без защитного ограждения, сообщили в СК. 12 марта 2024 года малолетняя девочка упала с высоты двух метров и получила травмы.

Следователем собрана достаточная доказательственная база и дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СК.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования