Спор колпнянских чиновников с УФАС дошел до Госдумы

Местные власти отстаивают расширенные полномочия казенного предприятия.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла определение об отложении до 20 февраля 2025 года дела, возбужденного в отношении администрации Колпнянского района. История началась еще в прошлом году. В рамках антимонопольного контроля за созданием и изменением видов деятельности унитарных предприятий были выявлены признаки нарушения действующего законодательства. Подозрение пало на казенное предприятие «Сервис-стандарт», учредителем которого является администрация Колпнянского района.

Антимонопольщики изучили данные Единого государственного реестра юридических лиц и установили, что у указанной компании в уставе прописано почти два десятка дополнительных видов деятельности. В их число входят, например, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, деятельность в области фотографии, ремонт электронной бытовой техники, обуви и прочих изделий из кожи, ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, организация похорон и представление связанных с ними услуг и др.

Федеральным законодательством четко определены виды деятельности, которыми могут заниматься муниципальные предприятия. В данном случае, по мнению УФАС, казенное предприятие за установленные рамки вышло. В связи с этим еще в прошлом году администрации Колпнянского района выдали предупреждение, обязав ее внести изменения в устав «Сервис-стандарта», исключив из него часть видов деятельности, не вписавшихся в рамки законодательства.

Предупреждение не было выполнено, поэтому на администрацию завели антимонопольное дело. В своем письме в УФАС администрация Колпнянского района признала, что виды деятельности, указанные в предупреждении, не относятся к исключениям, предусмотренным частью 1 статьи 35.1 Закона «О защите конкуренции». Но заявила, что на территории Колпнянского района «отсутствуют организации, которые могли бы осуществлять такие виды деятельности. Кроме того, их исключение лишит МКП «Сервис-стандарт» возможности на получение дополнительной прибыли».

Также администрация Колпнянского района сообщила УФАС, что направила председателю Государственной Думы обращение по данному вопросу. Рассмотрение дела откладывалось несколько раз. Последнее заседание было назначено на 24 января 2025 года. В его рамках представители лиц, участвующих в деле, поддержали свои правовые позиции, изложенные в представленных ранее письменных пояснениях. Комиссия УФАС, рассмотрев представленные документы, пришла к выводу о необходимости получения дополнительных сведений, в связи с чем рассмотрение дела снова было отложено.

ИА «Орелград»