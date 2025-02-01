Житель Ливен отсудил зарплату за 2023 год

Право работника на заработную плату защитил районный суд.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда, исковое заявление подал местный житель. Горожанин просил взыскать с работодателя невыплаченную ему заработную плату, проценты за задержку выплаты заработной платы и компенсацию морального вреда. Причем спор восходит к 2023 году. Истец пояснил, что он тогда работал машинистом самоходного нарезчика швов. По его мнению, работодатель задолжал ему заработную плату за октябрь и ноябрь 2023 года, причем ее размер он оценил в 357 924 рубля.

В иске также было указано, что «работодатель длительное время не идет на контакт с машинистом и досудебную претензию с просьбой произвести машинисту выплату причитающейся заработной платы оставил без ответа, в связи с чем машинист вынужден был обратиться в суд». Последний изучил представленные доказательства и пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. Факт невыплаты работнику начисленной заработной платы был подтвержден в судебном заседании документально.

«Нарушение работодателем срока выплаты заработной платы повлекло взыскание с него процентов за задержку выплаты заработной платы и компенсации морального вреда за несоблюдение трудовых прав работника», – уточняет пресс-служба Ливенского районного суда. Работодателя обязали выплатить в пользу работника заработную плату в размере 357 924 рублей, проценты за задержку заработной платы в размере 168 046 рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Тем временем Роструд внедрил новый индикатор риска для контроля за оплатой труда медиков, который поможет своевременно выявлять снижение уровня оплаты труда отдельных категорий медиков и оперативно реагировать на потенциальные нарушения. Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, срабатывание индикатора будет служить основанием для инициирования проверки медицинской организации. При этом нарушения не будет, когда снижение оплаты труда связано с объективными причинами, например, длительный больничный, отпуск по уходу за ребенком, уменьшение объема выполняемых работ по инициативе работника (оформление на полставки вместо полной ставки) и прочее.

ИА «Орелград»