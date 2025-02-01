Ливенским депутатам рассказали о криминогенной обстановке

Отчет МО МВД России «Ливенский» прозвучал на заседании парламента.

Депутаты Ливенского горсовета на очередной сессии приняли к сведению отчет о результатах оперативно-служебной деятельности на территории города Ливны за 2024 год. Как пояснили в парламентской пресс-службе, с докладом выступил начальник Межмуниципального отдела МВД России «Ливенский», полковник полиции Александр Поваляев. По его словам, оперативно-служебная деятельность в прошлом году была направлена на повышение эффективности и результативности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности.

По его оценке, в истекшем году ситуация в муниципальном образовании в целом оставалась стабильной. В городе Ливны было зарегистрировано 392 преступления, или на 72 преступления меньше, чем годом ранее. В структуре преступности 67,1 процента приходится на преступления против собственности, 12,4 процента составляют преступные посягательства против личности, 22 – преступления экономической направленности, а 3,9 процента приходится на незаконный оборот наркотических средств. Последних в городе за год зарегистрировано всего шесть.

Докладчик отметил, что уменьшилось количество особо тяжких преступлений – зарегистрировано 17 таких деяний, или на восемь меньше, чем годом ранее. В 2024 году в Ливнах зарегистрировано 102 кражи, в том числе восемь краж из квартир и частных домов. В статистику попало два убийства и шесть фактов причинения тяжкого вреда здоровью. «Предпринятыми силами сотрудников МО во взаимодействии с другими правоохранительными органами не допущено увеличения количества преступлений, совершенных на улицах 63 (минус 11 по сравнению с 2023 годом)», – следует из отчета.

За 2024 год ливенская полиция задержала 23 граждан, скрывавшихся от следствия, дознания и суда, также было установлено пять без вести пропавших лиц. Во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами ливенские полицейские за год раскрыли 151 преступление, совершенное на территории райцентра. Кроме того, раскрыто 15 преступлений прошлых лет. Сотрудниками подразделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции за год поставлено на учет семь преступлений коррупционной направленности. Зарегистрировано и три факта сбыта поддельных денежных купюр.

ИА «Орелград»