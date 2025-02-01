Власти Нарышкино исполнили предписание КСП

Работа над ошибками проведена после плановой проверки.

Контрольно-счетная палата Орловской области сообщила о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных ранее в ходе проверки эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному образованию «Городское поселение Нарышкино Урицкого района». Деньги выделялись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». По результатам контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения и недостатки.

В частности, подрядчик в нарушение условий муниципальных контрактов работы на объекте завершил с опозданием на 16-28 дней, а также предоставил обеспечение гарантийных обязательств в объеме, не соответствующем условиям контракта. В нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик не направил в адрес подрядчика требования об уплате неустойки за нарушение срока окончания работ на объектах.

Также аудиторы установили, что работы по подготовке почвы для устройства газона и посева трав стоимостью 192 тысяч рублей выполнены с нарушением свода правил, утвержденных приказом Минстроя России. К тому же оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» администрацией Нарышкино не проводится. По итогам контрольного мероприятия представление было внесено в адрес главы администрации Нарышкино.

И вот теперь сообщается, что информация об итогах контрольного мероприятия доведена до сведения сотрудников администрации поселка, проведена «работа по информированию сотрудников о необходимости неукоснительно соблюдать требования бюджетного законодательства, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ». В адрес подрядчика направлены требования о взыскании неустойки за нарушение исполнения условий контракта на общую сумму 58,2 тысячи рублей. Кроме того, подрядчик предоставил обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями муниципальных контрактов.

ИА «Орелград»