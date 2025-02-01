Орловчанка порезала племянницу

Женщина стала фигуранткой уголовного дела и угодила под суд.

Вступил в силу обвинительный приговор Новодеревеньковского районного суда Орловской области, вынесенный в общем порядке судебного разбирательства. Уголовное дело было возбуждено в отношении местной жительницы по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Кровавый инцидент произошел 9 мая 2024 года. В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, раскаялась в содеянном и дала показания. С ее слов, 9 мая примерно в 21-22 часа она позвонила своей племяннице и пригласила ее к себе в гости. Совместно они распили бутылку вина. Вскоре компания начала пополняться. Сначала домой пришел муж подсудимой, затем явился сожитель племянницы и еще пара человек.

Сожителя почему-то не все приняли гостеприимно, в результате в прихожей разгорелся конфликт. Подсудимая рассказала, что стала обуваться, так как хотела выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Но ей якобы стали в этом препятствовать. Тогда она схватила кухонный нож и «начала пробивать себе путь к выводу из квартиры». Три удара ножом пришлись в область груди племянницы, не причинив, к счастью, серьезных ран. По мотивам домашнего инцидента возбудили уголовное дело.

Подсудимая пояснила суду, что в дальнейшем сильно переживала о случившемся и выплатила потерпевшей 200 тысяч рублей, о чем в деле есть расписка. Племянница простила тетю, они примирились. Потерпевшая даже подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако был вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым подсудимая получила наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

Суд также дал ей 2 года испытательного срока, чтобы она своим поведением доказать исправление. В течение этого времени осужденной следует раз в месяц отмечаться в полиции. Ей запрещено менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

ИА «Орелград»