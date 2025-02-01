Орловских чиновников крупно оштрафовали за неуплату штрафа

Администрация пыталась оспорить штраф, но проиграла в суде.

Любопытное дело рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Он признал законным наказание, назначенное для юридического лица. В качестве последнего выступила администрация Верховского района, глава которой подал жалобу на решение мирового судьи судебного участка Верховского района. Последний ранее вынес постановление о привлечении администрации к административному штрафу в размере 60 000 рублей. Интересно то, что орган власти оштрафовали за неуплату штрафа.

Как пояснила пресс-служба районного суда, первый штраф администрации был вынесен за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 17.15 КоАП РФ. Его сумма не называется. Но поясним, что наказание по указанной статье назначается за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем. Для юридических лиц размер штрафа варьируется от 30 до 50 тысяч рублей.

В районном суде глава администрации Верховского района указал, что администрацией были предприняты все меры для оплаты штрафа, но оплата была произведена только 18 ноября 2024 года. В установленный законом срок чиновники не уложились. Факт несвоевременной оплаты штрафа они объяснили недостаточным финансированием, а также добавили, что допущенное ими административное правонарушение, по их мнению, является малозначительным. Но суд чиновники проиграли, их жалоба осталась без удовлетворения.

«Исследовав материалы дела, суд счел доводы жалобы несостоятельными, – информирует пресс-служба Верховского районного суда. – Протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении, извещение о явке для дачи пояснений и рассмотрении вопроса о привлечении к административной ответственности подтвердили, что администрацией Верховского района не был оплачен административный штраф, а также отсутствуют основания о признании административного правонарушения малозначительным».

ИА «Орелград»