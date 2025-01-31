Торговать с Китаем могут 12 орловских предприятий АПК

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по нашему региону.

Столько наших сельхозпредприятий входит в официальный реестр экспортёров, которые успешно прошли обследование на соответствие требованиям КНР. Большинство из них могут торговать с Китаем безо всяких ограничений.

В 2024 году в Китай из Орловской и Курской областей экспортировано около 115 тысяч тонн растительных масел, а также 5 тысяч тонн гречневой лузги.

Как пояснили в ведомстве, Россельхознадзор, взаимодействуя с экспортёрами растениеводческой продукции, применяет индивидуальный подход к каждому из них. В целом ведомство активно помогает отечественным сельхозпроизводителям выходить на новые рынки, расширяя такую географию.

Известно, что в 2016 году Орловская и Курская области экспортировали около 5 тысяч тонн грузов, подконтрольных Россельхознадзору. За следующие семь лет объём вырос до 326 тысяч тонн.

Также заметно расширился список стран-партнёров. Так, в минувшем году мясная продукция впервые отправилась в Грузию, Конго, Мальдивы, Марокко, ОАЭ.

ИА «Орелград»