В Ливнах центр молодежи превратили в центр культуры

1.2.2025 | 12:01 Новости, Общество

Реорганизацию бюджетного учреждения затеяли городские власти.

Фото: www.google.ru/maps

Администрация города Ливны распорядилась о переименовании муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежи «Лидер»» и утверждении устава в новой редакции. Новое муниципальное бюджетное учреждение будет носить название «Городской центр культуры «Лидер»». Директору центра поручено осуществить действия по государственной регистрации изменений, вносимых в государственный реестр юридических лиц. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Трубицин. Он же утвердил устав нового центра.

Учредителем и собственником его имущества является муниципальное образование «Город Ливны». Функции и полномочия учредителя осуществляет управление муниципального имущества. Сокращенно новое учреждение будет называться МБУ «ГЦК «Лидер»». Муниципальное задание для него формирует и утверждает администрации города, и центр не вправе отказаться от его выполнения. Уставом учреждению разрешено выполнять работы и оказывать услуги сверх установленного муниципального задания, взимая плату.

Так, центру разрешено получать доход от организации концертов, спектаклей и прочих сценических выступлений, праздников, встреч, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий для населения – по заявкам организаций и отдельных граждан. Также допускаются занятия в платных кружках, студиях и клубах, производство музыкальных инструментов и сувениров ручной работы и их продажа, оказание платных услуг по ремонту музыкальных инструментов.

Центр вправе сдавать в аренду муниципальное недвижимое имущество, оказывать услуги по обслуживанию выставок-продаж, продавать билеты на культурно-массовые и другие мероприятия, организуемые в его помещениях другими юридическими и гражданами, оказывать услуги по совместной организации «мероприятий различных форм и тематики с физическими и юридическими лицами». Разрешены и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

«Учреждение создано с целью выполнения работ, оказания услуг для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Ливны в сфере культуры, – говорится в постановлении мэрии. – Предметом деятельности учреждения являются: организация досуга и приобщения жителей города Ливны к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам; формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей, развитие инициативы, реализация творческого потенциала людей в сфере культуры, досуга и полноценного отдыха, с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения».

Задачами учреждения объявлено создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей города, предоставление услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, осуществление межнационального и межтерриториального сотрудничества и др.

ИА «Орелград»


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