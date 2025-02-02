Ливны сэкономили на закупках миллионы рублей

Комитет экономики огласил итоги прошедшего года.

Как сообщает администрация города Ливны, председатель комитета экономики, предпринимательства и торговли Светлана Золкина на оперативном совещании доложила о работе комитета в 2024 году. В сферу его полномочий входит, помимо прочего, проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Причем в Ливнах данный механизм реализуется централизованно. В докладе прозвучали данные о том, что отделом по закупкам и тарифам проведено 410 электронных аукционов для нужд муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, отраслевых органов администрации города.

Общая сумма муниципальных закупок за год составила 813 миллионов рублей. Общий объем экономии по городу в результате проведения конкурентных процедур местные власти оценивают в 34,7 миллиона рублей. Наибольший объем экономии складывается по закупкам для нужд управления жилищно-коммунального хозяйства, управления общего образования и управления муниципального имущества, перечислили в администрации города.

Аудит закупок на постоянной основе проводит Контрольно-счетная палата города Ливны. Ранее она выпустила отчет о результатах анализа закупок в 2023 году. Их общая сумма тогда составила 631,5 миллиона рублей, то есть в 2024 году объем закупок увеличился примерно на 20 процентов. кстати, КСП в своем отчете отмечала, что в 2023 году конкурентными способами (электронный аукцион и запрос котировок в электронной форме) было проведено закупок на сумму 366,647 миллиона рублей, что составило 58,1 процента в общем объеме закупок.

А закупки у единственного поставщика в 2023 году были размещены на сумму 264,859 миллиона рублей, что составляет 41,9 процента от их общего объема. В 2024 году наибольший удельный вес в общем объеме закупок товаров, работ и услуг, как и в предыдущие годы, заняли закупки, связанные со строительными работами, включая ремонт дорог, текущий и капитальный ремонт, муниципальные контракты на работы по благоустройству дворов и общественных территорий, в том числе парков и мест захоронений.

ИА «Орелград»