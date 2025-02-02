Орловские чиновники опоздали с отчетами о тратах на дороги

Факты опоздания были выявлены в ходе внеплановой проверки.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала результаты внеплановой проверки администрации Троснянского района, проведенной главным контрольным управлением. Как следует из отчета, это была проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из бюджета Орловской области бюджету Троснянского района субсидии из регионального Дорожного фонда. Деньги были выделены на поддержку дорожного хозяйства.

Соответствующее соглашение региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ заключил с администрацией Троснянского района в апреле 2023 года. Оно предусматривало капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет областного финансирования. Ревизоры проверили расходование дорожных средств за весь 2023 год и большую часть 2024 года.

В результате контрольного мероприятия были выявлены некоторые нарушения. В частности, получатели субсидии обязаны в установленные сроки отчитываться о расходовании бюджетных средств. В ходе проверки выяснилось, что администрация Троснянского района не всегда укладывалась в положенные сроки. Так, в 2023 году местные чиновники трижды с опозданием направляли в департамент дорожного хозяйства отчёты о достижении результатов использования субсидии.

В каждом случае опоздание составляло 3-4 дня. Тем не менее, информация о выявленных нарушениях была направлена в прокуратуру Орловской области в соответствии с указом президента Российской Федерации «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики». Администрации Троснянского района по итогам проверки выдали представление, копию которого получил и департамент дорожного хозяйства.

ИА «Орелград»