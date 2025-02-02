Орловца наказали за видео в мессенджере

В судебном заседании орловец вину признал и раскаялся в содеянном.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес решение по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Как пояснили в пресс-службе суда, фигурантом стал местный житель, гражданин С. Ранее полиция решила, что он совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе.Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, точнее, о нецензурных высказываниях в адрес сотрудников полиции. Последние звучали в видеороликах, которые житель Глазуновского района размещал на канале в интернет-мессенджере Telegram. Видеозаписи были открыты широкому кругу пользователей, то есть попали в публичное пространство. Указанна статья 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) для граждан предусматривает наказание в виде административного штрафа до 20 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов.

«В ходе судебного заседания судья, исследовав представленные по делу доказательства, с учетом совокупности всех обстоятельств содеянного, формы и содержания публично размещенных видеозаписей с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые не скрыты настройками приватности и доступны для просмотра неограниченным кругом лиц, пришел к выводу о виновности С. в совершении административного правонарушения», – сообщает пресс-служба суда.

Фигурант свою вину в судебном заседании признал и раскаялся в содеянном. При назначении административного наказания суд учел не только характер совершенного административного правонарушения, но и личность виновного, его имущественное положение, отсутствие отягчающих обстоятельств и возможные последствия правонарушения. В результате фигурант получил наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»