Управление архитектуры обзавелось собственной грамотой

Ведомство утвердило порядок поощрения награжденных.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области утвердило положения о собственной почетной грамоте и благодарности. Приказ издан в соответствии со статьей 10 Закона «О наградах в Орловской области». Ведомственная почетная грамота является формой поощрения за заслуги в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, наставничество в указанной сфере, за эффективную и безупречную гражданскую службу, достигнутые успехи, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд. Вручается она в связи с праздничными и юбилейными датами.

К награждению почетной грамотой представляются граждане РФ, индивидуальные предприниматели и коллективы организаций всех форм собственности, занятые в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, а также организации, предприятия и учреждения или их подразделения, федеральные государственные гражданские служащие, замещающие соответствующие должности.

Кандидаты на награждение почетной грамотой, за исключением индивидуальных предпринимателей и коллективов, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: наличие стажа работы или службы в организации, заявляющей ходатайство, не менее 3 лет (за исключением победителей конкурсов и фестивалей Орловской области); наличие поощрения управления градостроительства в виде благодарности; отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания. Что касается ИП и организаций, то для получения грамоты они должны работать в указанной сфере не менее 5 лет и иметь поощрение Управления в виде благодарности.

Повторное награждение почетной грамотой за новые заслуги возможно не ранее чем через три года после даты предыдущего награждения. Инициаторами награждения могут выступать начальник Управления и его заместители, а также руководители органов власти Орловской области, главы муниципальных образований, руководители организаций и индивидуальные предприниматели. Почетная грамота вручается лично физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, удостоенному награды, или представителю организации, коллектив которой удостоен награды. Дубликат грамоты не выдается.

ИА «Орелград»