Орловца отправили в колонию за разборку с ножницами

Обращен к исполнению обвинительный приговор по делу о драке.

Дело рассматривал Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в сентябре 2023 года. Поздним вечером гражданин с несколькими приятелями распивал спиртные напитки на территории частного дома, расположенного в одной из деревень Краснозоренского района. Между ним и одним из собутыльников вспыхнула словесная ссора. Подсудимый встал из-за стола и предложил своему оппоненту отойти с ним в сторону для разговора.

При этом подсудимый грубо оттолкнул жену своего оппонента, которая пыталась ему помешать. Увидев, что женщина упала на землю, её супруг бросился на мужчину и ударил его кулаком по лицу. Последний в ответ выхватил из кармана ножницы и несколько раз ударил ими своего оппонента, угодив ими в руки и в живот потерпевшего. В судебном заседании подсудимый виновным себя признал и пояснил, что в трезвом виде ничего подобного не совершил бы.

Подсудимый также заявил, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Он рассказал, что предлагал потерпевшему деньги в качестве компенсации морального вреда, но тот отказался. Он извинился перед потерпевшим и попросил прощения, они с ним примирились. Тем не менее, вынесен обвинительный приговор, согласно которому подсудимый получил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»