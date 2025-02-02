Задолжавшего 18 миллионов рублей орловца не выпустят из России

Соответствующее решение вынес Ливенский районный суд.

Ливенский районный суд удовлетворил требование судебного пристава-исполнителя и временно ограничил выезд из Российской Федерации местному жителю. Подробности сообщили в пресс-службе суда. Административное исковое заявление подал судебный пристав-исполнитель Ливенского РОСП УФССП России по Орловской области. Ответчиком выступил житель города Ливны. Пристав сообщил суду, что у него в работе находится исполнительное производство о взыскании с ответчика задолженности в размере 18 070 304,94 рубля.

Такую немалую сумму житель Ливен задолжал одному из банков. В установленный срок добровольно он задолженность не погасил. В связи с этим к нему решили применить меры принудительного взыскания. Одной из таких мер является временное ограничение на выезд из Российской Федерации до исполнения обязательств по исполнительному производству. Об этом и просил пристав. Суд исследовал представленные им доказательства и решил исковые требования удовлетворить.

«Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, поскольку установление ограничения должнику отвечает целям и задачам исполнительного производства и соразмерно объему и природе задолженности. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – сообщает пресс-служба Ливенского районного суда.

Ранее служба судебных приставов сообщала, что в 2024 году в Орловской области действовало порядка 53 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников за границу. В ведомстве подчеркивают, что снятие временного ограничения на выезд из РФ не происходит одномоментно сразу после оплаты, процедура может растянуться на несколько дней. Во избежание неприятных ситуаций на границе, при планировании поездки за рубеж, УФСП настоятельно рекомендует орловцам заблаговременно погасить имеющиеся долги. Проверить себя на наличие задолженности возможно на официальном интернет-сайте УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств».

ИА «Орелград»