Чиновникам поручено «рассказывать достойным образом» о достижениях

Орловский губернатор посетовал на стеснительных подчиненных.

Комментарий потребовался после доклада о достижениях при реализации нацпроектов, прозвучавшего 3 февраля на заседании правительства.

«К сожалению, не все наши жители знают о тех результатах, которые есть, – заявил Андрей Клычков. – Все эти показатели, все эти объекты входят в поручение президента, о которых нужно рассказывать достойным образом и доходчиво через средства массовой информации для наших жителей. Делали мне подборку за последние пять лет. Ну, коллеги, отчего вы стесняетесь?»

Андрей Клычков отметил возросшие объемы работы. Посоветовал рассказывать и о вводе объектов, и о приобретаемом оборудовании, и о создании условий для образования – о каждом этапе, который пройден, тем более на фоне ковида и специальной военной операции.

«Жители каждого района должны знать: что сделано, что планируется сделать. У нас люди все прекрасно понимают, если им говоришь, что есть проблема, давайте подготовим документацию, сделаем конкретный срок. А когда не говорим, что сделано, и не расскажем, что будет сделано, тогда возникают вопросы совершенно обоснованные».

Начиная с 2019 года, в мероприятиях национальных проектов принимали участие все 27 муниципальных образований Орловской области. За шесть лет направлено более 16 млрд рублей по направлениям: «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Экология» и «Туризм». На Орла выделено более 11 млрд рублей, это две трети от общего бюджета.

ИА “Орелград”