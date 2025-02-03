В Болхове на Подгорной улице выпиливают деревья

Орловские чиновники дали команду – подготовиться к благоустройству объекта.

В минувшем году данная территория победила на открытом голосовании по выбору объектов для благоустройства. За неё проголосовали 2252 местных жителя. Тогда сообщалось, что на улице планируется установить лавочки и урны, фонари, обновить тротуар.

Немного раньше, тоже в 2024-м году, Подгорная оказалась в поле зрения СМИ и соцсетей после судебного разбирательства. Прокуратура через суд обязала администрацию Болхова «обеспечить восстановление перемещения газопровода низкого давления», проходящего по данной улице. То же судебное решение обязывало рассмотреть вопрос о проведении санитарных вырубок деревьев и, при подтверждении такой необходимости, осуществить данную работу.

Всё это нужно было выполнить не позднее 31 декабря 2024 года. Также чиновников обязали обустроить систему дорожного отвода, но уже не позднее 31 декабря 2025 года.

В настоящее время проект благоустройства улицы находится на государственной экспертизе. Однако, как пишет «Орёлтаймс», подготовка к работам уже началась.

Сейчас на участке идёт выпиловка деревьев. Этим занимается ООО «Стройпрофмонтаж» из областного центра.

«Участок очень засорённый. Видно, что за ним совсем не ухаживали. Многие деревья сильно подгнили у самого корня. Действительно представляют собой угрозу для людей», – рассказал директор компании Максим Силаков.

ИА «Орелград»