В Орле зарегистрировано 4082 преступления

Отчет о работе полиции заслушали в горсовете Орла.

Отчет о состоянии правопорядка в Орле за минувший год рассмотрели депутаты на сессии Орловского горсовета. С докладом выступил начальник УМВД России по городу Орлу, полковник полиции Алексей Архипов. «По итогам обсуждения этого вопроса, все выступающие депутаты поблагодарили орловских полицейских за их работу и плодотворное взаимодействие, а также высказали ряд предложений», – отметили в пресс-службе городского парламента.

Характеризуя состояние оперативной обстановки на территории города Орла по итогам 2024 года, докладчик отметил, что обстановка в целом оставалась стабильной, а принимаемые руководством управления и начальниками структурных подразделений меры позволили сохранить контроль за состоянием правопорядка на обслуживаемой территории.

«Во взаимодействии с органами исполнительной власти и Управлением Росгвардии обеспечен правопорядок при проведении 1712 массовых мероприятий, грубых нарушений общественного порядка, угроз общественной безопасности в ходе проведения мероприятий не допущено. Не допущено чрезвычайных происшествий в местах оздоровительного отдыха детей, пунктов временного размещения граждан», – прозвучало в докладе.

Всего за минувший год на территории города Орла зарегистрировано 4082 преступления. По словам докладчика, на уровне 100 процентов сохраняется раскрываемость убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью и грабежей, следствие по которым обязательно. Наметилась позитивная динамика раскрываемости особо тяжких преступлений, краж и разбоев, угонов транспортных средств. Прослеживается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, гражданами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, ранее совершавшими преступления.

«Определенный положительный результат достигнут сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции, которыми выявлено 65 преступлений экономической и три коррупционной направленности, 13 – совершенных в крупном и особо крупном размере, – следует из отчета. – За анализируемый период времени зарегистрировано 1281 мошенничество общеуголовной направленности, 368 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками следственных подразделений города расследовано 668 эпизодов преступной деятельности, сотрудниками дознания – 384 эпизода преступной деятельности».

ИА «Орелград»