В честь орловского священника назвали улицу

Она находится в Карелии.

Таким образом верующие почтили память Василия Ермакова (1927-2007). Он родился в Болхове. С 1981 до дня своей смерти орловец являлся настоятелем петербургского храма преподобного Серафима Саровского, который располагается на Серафимовском кладбище северной столицы.

Ермаков считался одним из самых авторитетных и уважаемых петербургских священников. В 2016-м году его имя присвоили малой планете.

Как рассказали в Орловской митрополии, недавно память о выдающемся священнослужителе увековечили ещё одним способом. На этот раз — в Карелии, на острове Риеккалансаари. Его именем назвали улицу, ведущую к местному кооперативу «Гранит». Здесь находится гостевой дом, в котором Василий Ермаков бывал на отдыхе.

Сегодня со дня кончины знаменитого орловского священника исполняется 18 лет.

ИА «Орелград»