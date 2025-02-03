Орловец застрелил собаку и нарвался на штраф

Также у жителя Орловской области могут отобрать оружие.

В Новодеревеньковском районе исполняющий обязанности мирового судьи местного участка рассмотрел дело об убийстве соседской собаки. Животное застрелили из гладкоствольного ружья. Это сделал местный житель.

В момент совершения выстрела мужчина находился в населённом пункте, хотя и во дворе своего дома. Также у него имелось разрешение на хранение и ношение оружия. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Орловской области, собака принадлежала его соседям и напала на его домашнюю птицу, что и стало причиной поступка. По крайней мере, такую версию изложил сам обвиняемый.

Тем не менее, орловца признали виновным в административном правонарушении. Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Также суд принял решение о конфискации оружия.

Пока что постановление не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»