В Орле отменили закон о борьбе со сниффингом

Областной закон просуществовал всего полгода.

Депутаты облсовета рассмотрели проект об отмене закона «Об установлении на территории Орловской области запрета розничной продажи отдельной категории граждан товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ». Одновременно из регионального административного закона исключена норма об ответственности за продажу несовершеннолетним зажигалок, газовых и бытовых баллонов, содержащих сжиженный газ. Областной закон отменен в связи с тем, что необходимость в нем отпала.

В конце прошлого года были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Они создали единое законодательное регулирование проблемы сниффинга на территории России, «направленное на защиту детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, обеспечение прав детей на охрану здоровья от негативного воздействия сжиженных углеводородных газов и их паров». Федеральное законодательство теперь запрещает продажу, в том числе дистанционным способом, несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Перечень таких товаров устанавливается правительством страны.

Таким образом, утратил смысл аналогичный запрет, введенный на региональном уровне в прошлом году. Напомним, областной закон № 3082-ОЗ от 17 июня 2024 года был принят облсоветом для защиты детей от сниффинга. Таким термином обозначается относительно новое явление в подростковой среде. Сниффинг – это процесс, при котором состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда товаров хозяйственно-бытового назначения, в частности, используемых в баллончиках для работы портативных туристических газовых плит, зажигалок и др.

«Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу. Данное явление набирает популярность в подростковой среде, в том числе распространяясь через различные социальные сети. Товары, содержащие сжиженные углеводородные газы, не являются предметами, необходимыми ребенку в повседневной жизни, а наличие у несовершеннолетних права приобретать такие продукты объективно снижает возможность родительского контроля за их использованием», – отмечали в региональном парламенте в прошлом году, обосновывая необходимость введения запрета.

Кстати, Орловской область не являлась первопроходцем в борьбе со сниффингом. Ранее многие регионы приняли у себя подобные законы, в том числе Архангельская, Амурская, Владимирская, Волгоградская, Курганская, Московская, Пензенская, Саратовская, Нижегородская области и некоторые другие.

ИА «Орелград»