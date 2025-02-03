На Орловщине начался суд над экс-мэром Болхова Виктором Авиловым

3.2.2025 | 14:37 Криминал, Новости

Также на скамье подсудимых оказалась его экс-заместитель Ирина Казакова.

Фото: Пресс-служба облсовета

Сегодня в Болховском районном суде началось рассмотрение дела по существу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Орловской области.

Напомним, бывшие чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий. Преступления имели место при благоустройстве территории парка «Болховкин луг». Ущерб оценивается в 66 миллионов рублей.

«На состоявшемся сегодня судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определён порядок исследования доказательств», – уточнили в пресс-службе.

Сейчас Авилов находится под домашним арестом. Известно, что он не признал вину. Казакова, напротив, сделала это, а также активно сотрудничала со следствием.

ИА «Орелград»


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