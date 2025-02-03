Как вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2025 году в Орловской области

Рассказала руководитель департамента госрегулирования цен.

На заседании правительства региона 3 февраля Елена Жукова обозначила основные направления тарифного регулирования естественных монополий и локальных предприятий жизнеобеспечения Орловской области. С 1 января плата для населения остается неизменной, на уровне декабря прошлого года, рост будет с 1 июля 2025.

Чиновница обосновала грядущие перемены. В связи с изменившейся экономической ситуацией правительством Российской Федерации принято решение об изменении сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны и увеличении индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги почти в два раза. Это обусловлено ростом стоимости энергоресурсов (газа до 23,5%, электроэнергии до 12%), материалов и работ по ремонту, реконструкции и модернизации инфраструктуры, ростом затрат на оплату труда с учетом повышения МРОТ и, соответственно, социальных отчислений. Также все коммунальные предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения с доходом более 60 миллионов рублей, будут дополнительно оплачивать налог на добавленную стоимость в размере 5% от всей выручки, которая должна быть включена в тариф. Кроме того, регулируемые организации не выдерживают конкуренции с рыночными компаниями по части гонки зарплат, происходящей в условиях дефицита кадров и роста инфляции, поэтому часто не способны удержать своих сотрудников. Правительством страны был предпринят беспрецедентный шаг, который позволил учесть расходы на оплату труда (с учетом роста МРОТ) и дважды в конце года пересмотреть тариф.

«Но так как индекс мы выбрали полностью, то по заявлениям ресурсоснабжающих организаций только зафиксировали долг перед ними», – пояснила Елена Жукова.

С 1 июля по 31 декабря предельный рост тарифов, установленный правительством России для Орловской области, составил 11,6%. Допустимое отклонение – 2,3%. Следовательно, максимальный рост платы для жителей региона с 1 июля не должен превысить 13,9%. На основании данных документов принят соответствующий указ губернатора, определяющий максимальное изменение платы граждан по всем муниципальным образованиям области. Определены почти 3000 тарифов, ставок и нормативов для 162 регулируемых организаций.

Тарифы на электроэнергию, газ и обработку ТКО едины для субъекта, а тарифы на тепловую энергию, холодное, горячее водоснабжение и водоотведение устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации и муниципального образования.

Тариф на электроэнергию для населения в рамках социальной нормы вырастет до 5 рублей 88 копеек за киловатт. Льгота для сельского населения и лиц, которые проживают в домах с электроплитами, сохраняется, только коэффициент уже будет 0,71 и стоить киловатт будет 4 рубля 17 копеек. В денежном эквиваленте эта сумма льготы оценивается в полмиллиарда рублей. Сверх соцнормы тариф будет 8 рублей 11 копеек для города, 5 рублей 76 копеек для сельской местности. Сетевой тариф для прочих потребителей вырастет от 9 до 13%, в зависимости от уровня напряжения.

Розничные цены на газ для пищеприготовления с использованием газовой плиты + 9,9%. При использовании газа для отопления + 10%.

Тариф для регионального оператора по обработке отходов вырос на 10,7%. Плата с одного человека в многоквартирном доме составит 84 рубля 43 копейки, для проживающих в индивидуальном жилом доме в городе – 105 рублей 50 копеек, в сельской местности – 94 рубля 97 копеек.

В сфере теплоснабжения для предприятий, у которых появляется НДС и есть инвестиционные программы, тарифы вырастут на 13-14%. У тех ресурсников, которые остаются на обычном налогообложении, средний рост составит 11,5%. Так, для «Орелгортеплоэнерго» + 13,5%, у потребителей «Квадры» + 11,6%, в Дмитровском районе + 10,3%. При этом у «Теплосервис» Ливенского района, «Теплогаз» Мценского района и «Водсервис» Орла тарифы останутся на уровне прошлого года.

Рост тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения составит 12,3%. При этом в Краснозоренском районе и у «Водсервис» в городе Орле произошло снижение тарифа. В Сосковском, Новодеревеньковском и Урицком районах тарифы остались на уровне прошлого года. У остальных предприятий рост будет от 3 до 13%.

Тариф за отопление двухкомпонентный. Включает компонент тепловой энергии и холодной воды, которую нужно подогреть до 60 градусов. Здесь средний рост будет 12%. Так, для потребителей «Мценск Тепло» это будет рост 9%, для «Орелгортепло» и «ТСК-Орел» +13,5%.

В среднем в Орловской области рост будет 11,6% (общий расчет главного контрольного показателя набора коммунальных услуг для жителей ). В разрезе муниципальных образований картина разнится. Для жителей города Орла, получающих централизованную услугу теплоснабжения в зоне «Квадры», плата вырастет на 609 рублей или 11,9%. В части, отапливаемой «Орелгортеплоэнерго», – на 739 рублей или 13,3%. Для тех, кто проживает в частном секторе города и отапливается самостоятельно газом, в многоквартирных домах с локальными котельными, рост составит порядка 11% или 430 рублей. У амчан плата вырастет на 720 рублей или 9,6%, в Ливнах + 12,3%, в Покровском районе + 9,9%. В Малоархангельском районе домохозяйство с централизованным отоплением получит услугу с ростом 6,6%.

У жителей региона есть возможность уменьшить нагрузку. Те, у кого затраты на коммуналку более 10% совокупного дохода семьи, имеют право на получение субсидий из областного бюджета. В 2024 году подержкой воспользовалась 6041 семья (135 миллионов рублей). В 2023 и 2022 годах было 5829 и 4026 семей. Количество семей, кому эта льгота действительно помогает, растет, подчеркнула Елена Жукова. Также сохраняются льготы для 22 категорий по 50% оплате жилищно-коммунальных услуг.

Проведен сравнительный анализ совокупной платы граждан за коммунальные услуги по близлежащим субъектам Центрального федерального округа. Наши тарифы и суммарный платеж продолжают оставаться одними из самых невысоких. По электроэнергии мы уступаем Брянску, Курску, Липецку. Отопление – Липецк, Белгород дешевле. Водоснабжение и водоотведение у нас в лидерах по доступности. ТКО – ниже в Белгороде. По всему набору услуг для условного домохозяйства из трех человек в жилом помещении 64 квадратных метра в Орловской области плата составит 6405 рублей. Это третье место среди восьми субъектов-соседей.

ИА “Орелград”