В Орле у Алёши в ДТП разбились двое парней

Пострадавшие госпитализированы.

ДТП произошло этой ночью, в 2 часа 45 минут.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГАИ Орловской области, 24-летний водитель ехал на «Ладе Калине» по Московскому шоссе. Машина двигалась со стороны улицы Бурова в сторону улицы Рощинской.

В районе дома №162-Б, неподалёку от памятника сталевару, автомобиль наехал на дорожное ограждение, опрокинулся и врезался в дерево. Машина получила серьёзные технические повреждения.

Пострадал и водитель, а также его 20-летний пассажир. Обоих пришлось госпитализировать.

За выходные на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП. Пять из них не обошлись без пострадавших. Различные повреждения получили 10 человек.

ИА «Орелград»