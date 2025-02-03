«Никаких нацпроектов не хватит»: Клычков поддержал возмущение селян

3.2.2025 | 11:06 ЖКХ, Новости

Орловский губернатор подчеркнул, что машины аграриев не должны разбивать дороги.

Приёмная Председателя СК России

На минувшей неделе глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения орловцев из-за разбитой дороги к селу Вышнее Ольшаное. Около 15 километров в ямах. Во время осадков местные жители практически изолированы. На муниципалитет обратил внимание и губернатор на заседании правительства региона 3 февраля. По словам Андрея Клычкова, все выходные поступали жалобы из Должанского района на зерновозы.

«Я прошу дорожников и аграриев отрабатывать – так не должно быть. На распутице начинают таскать 60-тонниками зерно. Но потом никаких нацпроектов не хватит с вами все эти дороги латать. Маленькая дорожка, но жителям она жизненно необходима. И это касается абсолютно любого района. Прошу при необходимости взаимодействовать с правоохранительным блоком, разъяснительную, воспитательную работу, организующие мероприятия проводить. Со свеклой (вроде как) справились, теперь пошли остальные. Президент просто не будет успевать нас в проекты вводить, чтобы вот эти все огрехи решать».

Отметим, в январе 2025 года Портал Орловской области сообщил, что протяженность автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась на 191 километр.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования