«Никаких нацпроектов не хватит»: Клычков поддержал возмущение селян

Орловский губернатор подчеркнул, что машины аграриев не должны разбивать дороги.

На минувшей неделе глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения орловцев из-за разбитой дороги к селу Вышнее Ольшаное. Около 15 километров в ямах. Во время осадков местные жители практически изолированы. На муниципалитет обратил внимание и губернатор на заседании правительства региона 3 февраля. По словам Андрея Клычкова, все выходные поступали жалобы из Должанского района на зерновозы.

«Я прошу дорожников и аграриев отрабатывать – так не должно быть. На распутице начинают таскать 60-тонниками зерно. Но потом никаких нацпроектов не хватит с вами все эти дороги латать. Маленькая дорожка, но жителям она жизненно необходима. И это касается абсолютно любого района. Прошу при необходимости взаимодействовать с правоохранительным блоком, разъяснительную, воспитательную работу, организующие мероприятия проводить. Со свеклой (вроде как) справились, теперь пошли остальные. Президент просто не будет успевать нас в проекты вводить, чтобы вот эти все огрехи решать».

Отметим, в январе 2025 года Портал Орловской области сообщил, что протяженность автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась на 191 километр.

ИА “Орелград”