На Орловщине осложнилась фитосанитарная обстановка

Орловскую область захватывает повилика.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В течении минувшего года в нашем регионе ведомство установило 93 новые карантинные фитосанитарные зоны. Их общая площадь превысила 107 тысяч гектаров.

При этом основная масса таких зон связана как раз с повиликой. Также Россельхознадзор фиксировал заражение посевов полыннолистной амброзией и картофельной нематодой. Кроме того, в 2024-м на Орловщине впервые выявили американскую белую бабочку.

На 1 января в регионе установлено 193 карантинные фитосанитарные зоны. Кроме вышеупомянутых сорняков и вредителей, причиной стали различные виды жуков-усачей, а также другой вид амброзии — трехраздельная. Однако основной проблемой всё равно остаётся повилика. На неё приходится 151 фитозон.

ИА «Орелград»