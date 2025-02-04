Градостроительный кодекс Орловской области изменят

Внесение поправок требуется для приведения кодекса в соответствие с федеральным законодательством.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статьи 12 и 29.1 Градостроительного кодекса Орловской области. Документ разработан в связи с принятием Федерального закона от 26 декабря 2024 года № 486-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанным федеральным законом определено, что комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены, в том числе дома, блокированной застройки, объекты индивидуального жилищного строительства, которые признаны аварийными или соответствуют критериям, установленным субъектом РФ.

Аналогичная норма будет включена в региональный Градостроительный кодекс с тем лишь уточнением, что критерии, характеризующие высокий уровень износа вышеуказанных домов, а также их ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения, будут устанавливаться правительством Орловской области. Соответствующие изменения планируется внести в статью 29.1 Градостроительного кодекса Орловской области.

Кроме того, проектом закона статья 29.1 в соответствии с частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации дополняется новой нормой. Согласно ей, в отношении земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории.

Последняя должна быть утверждена в соответствии с договором о комплексном развитии территории, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом правительства Орловской области. Также в Градостроительный кодекс региона будут внесены изменения юридико-технического характера. «В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», – говорится в пояснительной записке к нему.

ИА «Орелград»