Правила содержания животных усовершенствуют на Орловщине

Регион будет участвовать в процедуре присвоения зоосанитарного статуса.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статью 6 Закона «Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области». Дело в том, что в конце декабря 2024 года были внесены поправки в ФЗ «О ветеринарии». Цель поправок заключается в совершенствовании процедуры определения зоосанитарного статуса объектов – земельных участков, зданий, помещений, строений и сооружений, с использованием которых физические и юридические лица осуществляют деятельность по выращиванию, содержанию и убою животных, по производству, переработке и хранению подконтрольных товаров.

Зоосанитарный статус объектов был введен Федеральным законом от 28 июня 2022 года № 221-ФЗ для предупреждения и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. Установление зоосанитарного статуса определяет созданный уровень биологической защищенности объекта, в котором содержатся сельскохозяйственные животные. Кроме того, он является гарантом сохранения поголовья животных.

Объекты животноводства могут иметь один из четырех зоосанитарных статусов: высокий, средний, низкий и неопределенный. Каждая категория определяется на основе ряда факторов, таких как наличие или отсутствие мер по предотвращению заболеваний, соблюдение санитарных норм, частота мониторинга состояния животных и их окружения. Статус определяется с учетом комплекса мер биозащиты, которые реализуются на объекте. Главная цель заключается в минимизации рисков заражения и защите как самого хозяйства, так и окружающих его объектов от возможных эпидемий.

Федеральным законом № 556-ФЗ установлено, что определение зоосанитарного статуса объектов осуществляется федеральным органом ветеринарного надзора с участием исполнительных органов субъектов РФ в области ветеринарии. Участие управления ветеринарии Орловской области в присвоении статуса как раз и планируется прописать в региональном законодательстве. Реализация закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области, подчеркнуто в пояснительной записке к нему.

При этом в законе сохраняется норма о том, что присвоение определенного зоосанитарного статуса объектам, относящимся к компетенции Минобороны, органов внутренних дел и войск национальной гвардии, системы исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения безопасности, осуществляют их собственные ветеринарные службы. Но последние обязаны информировать о своих решениях федеральный орган ветеринарного надзора.

ИА «Орелград»