Сведения об орловских землях оцифруют

Владельцев участков обяжут сносить данные в федеральную информационную систему.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели поправки в Закон «О регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области». «Поправки вносятся с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством: вводится Единая общегосударственная информационная система. В нее должны представлять данные органы власти всех уровней и владельцы земельных участков. Законопроект закрепляет за исполнительным органом Орловской области полномочие по предоставлению данных в эту систему, а за владельцами участков — обязанность предоставлять информацию», – пояснили в пресс-службе регионального парламента.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, государство последовательно реализует политику по цифровизации отрасли сельского хозяйства, и одно из основных направлений – внедрение государственных информационных систем. В частности, создан Государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения – это информационный ресурс, содержащий свод достоверных систематизированных сведений о состоянии земель сельскохозяйственного назначения, их использовании и тому подобные данные.

Начали работать федеральные государственные информационные системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, семеноводства сельскохозяйственных растений. Они направлены на систематизацию и учет достоверных сведений о производстве сельскохозяйственной продукции и используемых для этого землях. Развитие информационной системы о землях направлено на обеспечение учета земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.

Она будет содержать сведения о плодородии земель, мероприятиях по воспроизводству плодородия и предотвращению деградации земель, результаты государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, система нужна для сбора, хранения, анализа, обработки и графической визуализации пространственных и географических данных и контроля за достоверностью такой информации.

Новые нормы закона позволят включать отдельные данные из ФГИС «Зерно» и ФГИС «Семеноводство» в «Систему о землях». В настоящее время такая интеграция не реализуется. Указанные системы содержат отраслевые данные по каждому направлению, которые не взаимоувязаны и не позволяют получить информацию обо всей цепочке сельскохозяйственного производства, начиная с этапа производства семян, в привязке к земельному участку, на котором осуществляется сельскохозяйственное производство.

«Согласно внесенным изменениям информация в «Систему о землях» должна представляться федеральными органами исполнительной власти и их подведомственными организациями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, а также собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков в обязательном порядке, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Информация, которая должна представляться для включения в «Систему о землях», будет преимущественно передаваться автоматически из иных государственных информационных систем, а также в результате межведомственного взаимодействия».

ИА «Орелград»