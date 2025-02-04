Колхоз отсудил деньги за невыполненные  авиационно-химические работы

Дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Колхоз “50 лет Октября” обратился с исковым заявлением к ООО «Аэросапсан» о расторжении договора на выполнение авиационно-химических работ и взыскании задолженности.

Договор на оказание услуг был заключен в августе 2023 года. Обработка предполагалась на площади 500 га. Цена – 460 рублей за гектар. Колхоз “50 лет Октября” обеспечил 100% предоплату. Однако «Аэросапсан» свои обязательства по выполнению авиационно-химических обработок не исполнил. В марте 2024 года колхозом была направлена претензия. Она оставлена без ответа и удовлетворения. Также не явился ответчик и в суд.

«При невозможности исполнения обязательства по обстоятельствам, за которые отвечает должник, последний не вправе требовать оплаты услуг, а если она уже оплачена заказчиком, обязан возвратить полученную от него денежную сумму и возместить иные убытки», – подчеркнул суд.

Взыскана не только задолженность в размере 230 000 рублей, но и расходы по государственной пошлине в размере 16 500 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

По данным kartoteka.ru, ООО «Аэросапсан» зарегистрировано в Орле в 2015 году. Учредители – Мария Свинорез и Надежда Митасова. Последняя также является генеральным директором.

ИА “Орелград”