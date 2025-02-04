КСП уточнила, как рос убыток МУП «ТТП»

Обнародованы данные анализа бухгалтерской отчетности.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала краткие результаты «Анализа эффективности расходов бюджета, направленных на осуществление мероприятий по поддержке муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом». Проще говоря, речь идет об анализе деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла, других предприятий с общественным электротранспортом в регионе нет.

Напомним, в минувшем декабре КСП представила отчет о проверке в Орловском облсовете народных депутатов. И тогда, и сейчас аудиторы отмечают, что в период с 2022 года по май 2024 года из бюджетов Орловской области и города Орла на оказание финансовой поддержки предприятия выделено 1,313 миллиарда рублей. Данные средства были направлены как на обновление подвижного состава, так и на субсидирование непосредственно понесенных затрат при осуществлении основной деятельности МУП «ТТП» – в размере 489,493 миллиона рублей.

«В целях развития деятельности предприятия за счет средств инфраструктурного кредита приобретено 48 единиц автобусов марки «ЛиАЗ» на сумму 823,812 миллиона рублей и на правах финансовой аренды с объемом расходов 139,075 миллиона рублей – 32 автобуса марки «ПАЗ», – говорится в отчете КСП. – Согласно бухгалтерской отчетности МУП «ТТП» рост выручки за 2023 год относительно предшествующего периода составил 70,203 миллиона рублей, при одновременном увеличении себестоимости продаж на 177,795 миллиона рублей».

Финансовым результатом деятельности предприятия стало получение убытка по итогам 2022 года в размере 65,713 миллиона рублей, по итогам 2023 года – убытка в размере 206,684 миллиона рублей. Даже при наличии финансовой помощи из бюджета кредиторская задолженность выросла со 112,11 миллиона рублей в 20222 году до 205,733 миллиона рублей в 2023 году. «По данным бухгалтерской отчетности фактические показатели выручки от осуществления деятельности за 2022 год составили 166,285 миллиона рублей при плановых значениях 304,958 миллиона рублей, или 54,5 процента; за 2023 год – 236,488 миллиона рублей при плане 349,211 миллиона рублей, или 67,7 процента», – резюмирует КСП.

ИА «Орелград»