В Орловской области в состав наследства включили долги за коммуналку

Такое решение принял суд по иску управляющей компании.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Хотынецкий районный суд Орловской области. Иск подала управляющая компания, а в роли ответчика выступила местная жительница, которая также представляла интересы своих несовершеннолетних детей. Управляющая компания требовала взыскать с них задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Как пояснили в пресс-службе суда, истец осуществляет функции по управлению многоквартирным домом и предоставляет жилищно-коммунальные услуги.

«Два сособственника одной из квартир данного многоквартирного дома были сняты с регистрационного учета в связи со смертью, – следует из информации суда. – Поскольку наследниками к имуществу умерших являлись двое несовершеннолетних детей, интересы которых представляла их мать, управляющая компания обратилась с иском к последней о взыскании с нее задолженности за жилищно-коммунальные услуги и начисленных пеней за последние три года в общем размере 36 445 рублей 19 копеек».

Ответчик исковые требования признала, но в судебное заседание не явилась. Дело было рассмотрено без ее личного участия. Суд решил, что у управляющей компании имеются все основания требовать от наследников возврата долга по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые накопили не они. Альтернативой для матери с детьми мог стать полный отказ от наследства – в этом случае управляющей компании было бы практически невозможно отсудить задолженность.

Вероятно, сумма долга оказалась гораздо меньшей по размеру с полученным наследством, поэтому женщина решила иск признать. Решение суд вынес в пользу управляющей компании, погашать долг семья должна в пределах стоимости имущества, полученного ею в наследство. Кроме того, суд взыскал с матери и детей в ее лице расходы истца по уплате государственной пошлины и на оплату услуг представителя возложены на ответчика. Решение еще не вступило в законную силу, отмечает пресс-служба Хотынецкого районного суда.

ИА «Орелград»