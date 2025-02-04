На Орловщине из-за ОРВИ начали переводить школьников на карантин

На данный момент закрыты 20 классов в восьми орловских школах.

Карантин точечно введён в отдельных классах ряда школ Орла (№13, 22, 27, 28, 30, 40 и 53), а также в одной из школ Залегощенского района. Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на Департамент образования Орловской области.

Также во Мценске в школе №4 три класса переведены на дистанционное обучение — тоже в связи с большим количеством заболевших ОРВИ.

По данным организаций, которые находятся в подчинении регионального департамента образования, сейчас ОРВИ и гриппом болеют 6889 орловских учащихся. 4623 из них — это школьники, 1755 — дошкольники, ещё 511 приходится на учреждения среднего профессионального образования.

Среди сотрудников образовательных организаций у 107 диагностировали ОРВИ или грипп, ещё у четверых — коронавирус.

ИА «Орелград»