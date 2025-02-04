В Орловской области захламили Софийские Выселки

4.2.2025 | 13:20 ЖКХ, Новости

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

В очередных проблемах с вывозом мусора разбиралась Новосильская межрайонная прокуратура.

Подразделение надзорного ведомства выявило нарушения в городе Новосиле (на улице Мира), а также в населённых пунктах Корсаковского района – в деревнях Софийские Выселки, Нечаево и Парамоново, на отдельных площадках для сбора мусора. Здесь произошло перенакопление отходов.

Причиной стало то, что ЗАО «Чистый город» недостаточно часто вывозило мусор с площадок. «Зелёная роща» должна была контролировать данный вопрос, но не делала этого в полной мере.

В итоге в адрес руководителей регионального оператора ТКО и «Чистого города» внесли прокурорские представления. Как сообщают в ведомстве, к настоящему моменту нарушения устранены.

Также к дисциплинарной ответственности привлекли два должностных лица.

ИА «Орелград»


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