Облсуд отпустил на СВО второго фигуранта громкого дела

Инцидент с участием орловских сотрудников ДПС произошёл осенью.

Потерпевшим по делу о грабеже является действующий орловский участник спецоперации. Ранее облсуд подтвердил снятие запрета на отправку на СВО, наложенного следствием на первого обвиняемого.

Как сообщают «Орловские новости», теперь ситуация повторилась и со вторым фигурантом. Как и в первом случае, изначально дело рассматривалось в районном суде, а потом обжаловалось в областном.

Обе инстанции установили, что обвиняемый имеет право отправиться на СВО, а производство по уголовному делу может быть приостановлено.

Отмечается, что ущерб, нанесённый потерпевшему (2 миллиона 660 тысяч рублей), до сих пор не возмещён.

ИА «Орелград»