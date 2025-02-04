Орловец случайно поджёг 9-летнего сына

4.2.2025 | 10:36 Новости, Происшествия

Теперь жителя Орловской области будут судить.

Покровский районный суд. Фото: sudyrf.info

Уголовное дело направлено в Покровский районный суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, всё произошло в июле минувшего года. Мужчина находился во дворе своего дома и готовил шашлык.

Он пытался разжечь угли в мангале с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В этот момент к нему подошёл 9-летний сын. Жидкость загорелась, её часть попала на ребёнка.

В результате мальчик получил телесные повреждения – ожоговые раны. Это расценили как причинение тяжкого вреда здоровью. Впрочем, злого умысла в действиях мужчины правоохранительные органы не нашли.

ИА «Орелград»


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