Орловец случайно поджёг 9-летнего сына

Теперь жителя Орловской области будут судить.
Уголовное дело направлено в Покровский районный суд.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, всё произошло в июле минувшего года. Мужчина находился во дворе своего дома и готовил шашлык.
Он пытался разжечь угли в мангале с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В этот момент к нему подошёл 9-летний сын. Жидкость загорелась, её часть попала на ребёнка.
В результате мальчик получил телесные повреждения – ожоговые раны. Это расценили как причинение тяжкого вреда здоровью. Впрочем, злого умысла в действиях мужчины правоохранительные органы не нашли.
ИА «Орелград»