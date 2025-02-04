В Орле сдвинулись сроки сдачи кампуса

Орловский губернатор заявил, что официально объект должны сдать в 2028-м году.

Тем не менее, в качестве фактической даты сдачи объекта Андрей Клычков по-прежнему называет 2026-й год.

Вопрос обсуждался накануне на прямом эфире губернатора в соцсетях. Ранее он побывал на стройплощадке — и остался доволен увиденным.

«Отрадно, что темпы строительства сильно опережают. У нас по контракту срок завершения 2028-й год стоит, но сегодня мы видим, что планируется на 2026-й завершение всех строительных работ», – заявил он.

«Уже сейчас по трём корпусам общежития четыре этажа из восьми возведены. Думаю, что к лету, с этими темпами, строители достроят все общежития», – добавил губернатор.

Напомним, на днях федеральная ППК «Единый заказчик в сфере строительства», которая является главным куратором данного проекта, оценила готовность кампуса в 8%.

Что касается даты сдачи объекта, то ранее везде указывался 2026-й год. Такая же информация размещена на официальной странице контракта на портале госзакупок.

ИА «Орелград»